Traktörle çarpışan otomobil yayayı ezdi!
Elazığ'da traktörle çarpışan otomobil yayayı ezdi.
Kaza, akşam saatlerinde Yurtbaşı beldesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile traktör çarpıştı.
Yaya geçidinde duran taksiye otomobil çarptı! Anne ve bebeği yaralandı
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen yayayı ezdi.
YAYA OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilin çarptığı yayanın öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)