Trafikte terör estirip sürücüyü yaralamışlardı! O saldırganlar yakalandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Karapürçek Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte 'yol verme' sebebiyle tartıştıkları otomobilin sürücüsünün önünü kesen 4 şüpheli, sürücüye kılıç ve bıçakla saldırdı. Sürücü bıçakla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O dakikalar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ALİ YERLİKAYA YAKALANDIĞINI AÇIKLADI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 saldırganın kimliklerinin tespit edilerek yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

