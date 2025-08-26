Trafikte terör estirip sürücüyü yaralamışlardı! O saldırganlar yakalandı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında otomobilin önünü keserek, sürücüyü bıçakla yaralayan 4 saldırganın yakalandığını duyurdu.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Karapürçek Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte 'yol verme' sebebiyle tartıştıkları otomobilin sürücüsünün önünü kesen 4 şüpheli, sürücüye kılıç ve bıçakla saldırdı. Sürücü bıçakla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O dakikalar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ankarada-yol-verme-tartismasinda-suru-881680-261906.jpg

ALİ YERLİKAYA YAKALANDIĞINI AÇIKLADI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 saldırganın kimliklerinin tespit edilerek yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ankarada-yol-verme-tartismasinda-suru-881683-261906.jpg

ankarada-yol-verme-tartismasinda-suru-881682-261906.jpg

ankarada-yol-verme-tartismasinda-suru-881681-261906.jpg

