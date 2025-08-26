Taksim’de birbirlerine girdiler! Kavgayı ayırmaya çalışan kadın da şiddetin hedefi oldu

Taksim’de birbirlerine girdiler! Kavgayı ayırmaya çalışan kadın da şiddetin hedefi oldu
Yayınlanma:
İstanbul’da Taksim Meydanı'nda 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar ve bir kadın ayırmaya çalıştı. O anlar anbean kaydedilirken tarafları ayırmaya çalışan kadın da şiddete maruz kaldı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı’nda, geçtiğimiz gün saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, 2 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları, çevredeki yurttaşlar ve olay yerinde bulunan bir kadın ayırmaya çalıştı. Fakat kavgayı ayırmaya çalışan kadın da tekme ve yumrukların hedefi oldu.

KAVGA YERDE DEVAM ETTİ!

Kavga sırasında 1 kişi yere düşerken kavga yerde de bir süre devam etti. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken o anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak:DHA

