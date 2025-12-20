9 organize suç örgütüne darbe: 46 kişi tutuklandı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı. Yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, son iki yıl içerisinde toplam 2 milyar 408 milyon lira tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

46 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya paylaşımında, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." ifadelerini kullandı.

GAİN operasyonu sonrası Okan Karacan'dan ilk açıklama

Paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti: