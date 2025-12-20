9 organize suç örgütüne darbe: 46 kişi tutuklandı!

9 organize suç örgütüne darbe: 46 kişi tutuklandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde 6 ilde düzenlenen operasyonlarla 9 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 61 şüpheliden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı. Yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, son iki yıl içerisinde toplam 2 milyar 408 milyon lira tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

46 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya paylaşımında, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Gaziantep'te 'sahte yatırım danışmanlığı' ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte 'sınavsız ehliyet' ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

