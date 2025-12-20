GAİN operasyonu sonrası Okan Karacan'dan ilk açıklama

GAİN operasyonu sonrası Okan Karacan'dan ilk açıklama
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın GAİN Medya’ya yönelik soruşturmasında Okan Karacan adli kontrolle serbest bırakıldı. Aynı dosyada üç kişi tutuklandı. Karacan ifade işlemlerine ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın GAİN Medya’ya yönelik yürüttüğü "kara para aklama", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma" soruşturması kapsamında oyuncu ve sunucu Okan Karacan da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı.

Sunucu Okan Karacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARACAN: GÖZALTI DEĞİL

Karacan, sürece ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamasında, jandarma tarafından ifadeye çağrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Son Dakika | Gain operasyonunda 3 kişi tutuklandıSon Dakika | Gain operasyonunda 3 kişi tutuklandı

"Jandarma Komutanlığı’na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Bu sürecin sonunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı gibi, kendilerine gösterdikleri profesyonellik ve saygı için minnettarım. Jandarma teşkilatının insan hakları ve insan değerleri doğrultusunda tarafıma gösterdiği anlayışlı, ahlaki ve insancıl yaklaşım nedeniyle teşekkür ederim. Bu süreçte görevlerini titizlikle yerine getiren tüm yetkililere ve çalışmada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım"

Açıklamasında yakın çevresine ve avukatlarına da teşekkür eden Karacan, şunları söyledi:

"Öncelikle bu süreçte her an yanımda olan dostlarım ve ailem; bana verdiğiniz destek beni çok güçlü kıldı. Sizlere ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade etmek zor. Bu yaşananlar sayesinde yoluma daha güçlü ve daha doğru bir şekilde devam edeceğim. İyi ki varsınız, güzel ailem. Sizinle birlikte zamanla daha yüksek hedeflere ulaşacağıma inanıyorum. Herkese gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Sevgili avukatımız, baro avukatımız Deniz Pektaş Hanım’a, sevgili avukatlarımız Nesrin Karacele ve Çağrı Ünlüsoy’a da sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah’a emanet, görüşmek üzere"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Tekel bayisindeki tartışmada silahlar konuştu: 2 kişi öldü! 'İş yerime çökmek istediler'
Tekel bayisindeki tartışmada silahlar konuştu: 2 kişi öldü! 'İş yerime çökmek istediler'
Türkiye'deki en pahalı ilacı açıkladı! 'Sistem iflas etti' deyip tek tek anlattı
Türkiye'deki en pahalı ilacı açıkladı! 'Sistem iflas etti' deyip tek tek anlattı