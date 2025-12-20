GAİN operasyonu sonrası Okan Karacan'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın GAİN Medya’ya yönelik yürüttüğü "kara para aklama", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma" soruşturması kapsamında oyuncu ve sunucu Okan Karacan da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı.

Sunucu Okan Karacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARACAN: GÖZALTI DEĞİL

Karacan, sürece ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamasında, jandarma tarafından ifadeye çağrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Komutanlığı’na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Bu sürecin sonunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı gibi, kendilerine gösterdikleri profesyonellik ve saygı için minnettarım. Jandarma teşkilatının insan hakları ve insan değerleri doğrultusunda tarafıma gösterdiği anlayışlı, ahlaki ve insancıl yaklaşım nedeniyle teşekkür ederim. Bu süreçte görevlerini titizlikle yerine getiren tüm yetkililere ve çalışmada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım"

Açıklamasında yakın çevresine ve avukatlarına da teşekkür eden Karacan, şunları söyledi: