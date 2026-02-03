Türkiye ve Suudi Arabistan 2 milyar dolara anlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında enerji anlaşması imzalandığını duyurdu. Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Prens Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile "Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma"ya imza attı.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Anlaşma kapsamında, toplam 5 bin megavatlık bir projenin ilk aşaması olan 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleri hayata geçirilecek. Bayraktar, bu ilk fazın yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geldiğini ve doğrudan dış finansman sağlayacağını belirtti.

SİVAS VE KARAMAN'A KURULACAK

Projenin 1000 megavatlık kısmı Sivas'ta, diğer 1000 megavatlık kısmı ise Karaman'ın Taşeli bölgesinde inşa edilecek. Bayraktar, bu santrallerin yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

25 YIL SABİT FİYAT

Bakan, Taşeli'ndeki projeden üretilecek elektriğin kilovatsaat başına 1,99 avro/sent gibi sabit bir fiyatla 25 yıl boyunca alınacağını açıkladı. Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız" diye konuştu.

İNŞAATA 2027'DE BAŞLANACAK

Projenin 2027 yılında temelinin atılması ve aynı yılın sonunda ilk fazın, 2029'a kadar da tüm projenin tamamlanması hedefleniyor. Bayraktar, projede yüzde 50 yerlilik oranı istediklerini de sözlerine ekledi.

ELEKTRİK HATTI İÇİN DE GÖRÜŞÜLDÜ

İki ülke arasında, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir elektrik iletim hattı (enterkonneksiyon) projesinin de görüşüldüğü aktarıldı. Bayraktar, bunun bölgeyi etkileyecek önemli bir proje olduğunu vurguladı.