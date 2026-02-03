Türkiye ve Suudi Arabistan 2 milyar dolara anlaştı

Türkiye ve Suudi Arabistan 2 milyar dolara anlaştı
Yayınlanma:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı anlaşması imzalandığını açıkladı. Proje kapsamında Sivas ve Karaman'da kurulacak santrallerden 25 yıl boyunca sabit fiyatla elektrik alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında enerji anlaşması imzalandığını duyurdu. Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Prens Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile "Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma"ya imza attı.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Anlaşma kapsamında, toplam 5 bin megavatlık bir projenin ilk aşaması olan 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleri hayata geçirilecek. Bayraktar, bu ilk fazın yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geldiğini ve doğrudan dış finansman sağlayacağını belirtti.

SİVAS VE KARAMAN'A KURULACAK

Projenin 1000 megavatlık kısmı Sivas'ta, diğer 1000 megavatlık kısmı ise Karaman'ın Taşeli bölgesinde inşa edilecek. Bayraktar, bu santrallerin yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

25 YIL SABİT FİYAT

Bakan, Taşeli'ndeki projeden üretilecek elektriğin kilovatsaat başına 1,99 avro/sent gibi sabit bir fiyatla 25 yıl boyunca alınacağını açıkladı. Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız" diye konuştu.

Çin'in enerji devinden Samsun'a dev yatırımÇin'in enerji devinden Samsun'a dev yatırım

İNŞAATA 2027'DE BAŞLANACAK

Projenin 2027 yılında temelinin atılması ve aynı yılın sonunda ilk fazın, 2029'a kadar da tüm projenin tamamlanması hedefleniyor. Bayraktar, projede yüzde 50 yerlilik oranı istediklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye anlaşma imzalamıştı: İki enerji şirketinin karı sert düştüTürkiye anlaşma imzalamıştı: İki enerji şirketinin karı sert düştü

ELEKTRİK HATTI İÇİN DE GÖRÜŞÜLDÜ

İki ülke arasında, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir elektrik iletim hattı (enterkonneksiyon) projesinin de görüşüldüğü aktarıldı. Bayraktar, bunun bölgeyi etkileyecek önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Kaynak:AA

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
Motosikletli 'akrobasi' grubu trafikten men edildi
Motosikletli 'akrobasi' grubu trafikten men edildi
Gümrük kaçakçılarına 1,5 milyar TL'lik operasyon
Gümrük kaçakçılarına 1,5 milyar TL'lik operasyon
Aksaray’da alkollü sürücü kazası: 6 yaralı
Aksaray’da alkollü sürücü kazası: 6 yaralı