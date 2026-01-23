Çin'in enerji devinden Samsun'a dev yatırım

Çin'in enerji devinden Samsun'a dev yatırım
Yayınlanma:
Çinli JTL TECH yetkilileri, Havza OSB’ye yapmayı planladıkları yatırımları görüşmek üzere Belediye Başkanı Av. Murat İkiz’i ziyaret ederek çevreci enerji projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çin merkezli JTL Technology Group Co., Ltd. (JTL TECH), sanayi tesislerinden çıkan atık baca gazlarından elektrik üretimi yapmayı hedefleyen projeleri hayata geçirmek üzere Samsun’un Havza ilçesine geldi.

Firma yetkilileri Cao Ting, Gu Xin, Yin Ruixiang ve Zhong Zepeng, Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz’i makamında ziyaret etti.

ÇEVRE DOSTU VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI ELE ALINDI

Ziyarette, çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımları ele alınırken, JTL TECH heyeti Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu. Bölgenin altyapısı, yatırım alanları ve lojistik avantajları hakkında bilgi alan firma yetkilileri, Havza OSB’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını ifade etti.

Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz, ilçenin sanayi ve enerji yatırımları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, çevreci ve katma değer yaratacak projelere her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Başkan İkiz, JTL TECH yetkililerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

JTL TECHNOLOGY GROUP HAKKINDA

1993 yılında kurulan ve Çin’in Jiangsu Eyaleti Nantong şehrinde faaliyet gösteren JTL Technology Group, endüstriyel fanlar, kompresörler, küçük buhar türbinleri ve yeni enerji sistemleri üretimi yapıyor. 2010 yılından bu yana Shenzhen Borsası’nda işlem gören firma, yeni ve yenilenebilir enerji alanlarında birçok ülkede projeler yürütüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

