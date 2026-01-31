Türkiye anlaşma imzalamıştı: İki enerji şirketinin karı sert düştü

ABD’li enerji devi Chevron için 2025 yılı oldukça sert geçti. Şirketin açıkladığı verilere göre, net kâr geçen yılın genelinde yüzde 30,4 gibi devasa bir oranda azalarak 12,3 milyar dolara kadar geriledi. Sadece son çeyreğe bakıldığında bile erime net bir şekilde görülüyor; önceki yıl 3,2 milyar dolar olan kar, 2,8 milyar dolara düştü.

Şirketin gelir kalemlerinde de tablo karanlık:

Hisse Başına Kâr: 1,84 dolardan 1,39 dolara indi.

Yıllık Gelir: 189 milyar dolara gerileyerek yüzde 6,8'lik bir kayıp yaşadı.

EXXONMOBIL DE DARALMADAN KAÇAMADI

Bir diğer enerji devi ExxonMobil de benzer bir daralma ile karşı karşıya kaldı. Şirketin net karı 2025 yılı genelinde yüzde 14,4 oranında azalarak 28,8 milyar dolar seviyesine indi.

Son çeyrekte 7,6 milyar dolar olan karın 6,5 milyar dolara gerilemesi, devlerin "altın çağının" en azından şimdilik sekteye uğradığını gösteriyor. Şirketin toplam geliri ise yıllık bazda yüzde 5 düşüşle 332,2 milyar dolara geriledi.