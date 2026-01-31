Türkiye anlaşma imzalamıştı: İki enerji şirketinin karı sert düştü

Türkiye anlaşma imzalamıştı: İki enerji şirketinin karı sert düştü
Yayınlanma:
Dünya enerji piyasasına yön veren ABD’li devler Chevron ve ExxonMobil, 2025 yılı bilançolarıyla sarsıldı. Küresel ekonomik durgunluk ve talep daralmasıyla kârları milyarlarca dolar eriyen dev şirketler, yılı ciddi kayıplarla kapattı. Söz konusu iki şirket yakın zamanda Türkiye ile el sıkışmış, ekonomi yönetimi bununla övünmüştü.

ABD’li enerji devi Chevron için 2025 yılı oldukça sert geçti. Şirketin açıkladığı verilere göre, net kâr geçen yılın genelinde yüzde 30,4 gibi devasa bir oranda azalarak 12,3 milyar dolara kadar geriledi. Sadece son çeyreğe bakıldığında bile erime net bir şekilde görülüyor; önceki yıl 3,2 milyar dolar olan kar, 2,8 milyar dolara düştü.

ABD'li bir firma daha Türkiye ile sondaja başlıyor! Bakan duyurduABD'li bir firma daha Türkiye ile sondaja başlıyor! Bakan duyurdu

Şirketin gelir kalemlerinde de tablo karanlık:

Hisse Başına Kâr: 1,84 dolardan 1,39 dolara indi.

Yıllık Gelir: 189 milyar dolara gerileyerek yüzde 6,8'lik bir kayıp yaşadı.

EXXONMOBIL DE DARALMADAN KAÇAMADI

Bir diğer enerji devi ExxonMobil de benzer bir daralma ile karşı karşıya kaldı. Şirketin net karı 2025 yılı genelinde yüzde 14,4 oranında azalarak 28,8 milyar dolar seviyesine indi.

Elektriğe zam mı geliyor? Bakan açıkladıElektriğe zam mı geliyor? Bakan açıkladı

Son çeyrekte 7,6 milyar dolar olan karın 6,5 milyar dolara gerilemesi, devlerin "altın çağının" en azından şimdilik sekteye uğradığını gösteriyor. Şirketin toplam geliri ise yıllık bazda yüzde 5 düşüşle 332,2 milyar dolara geriledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

