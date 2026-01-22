ABD'li bir firma daha Türkiye ile sondaja başlıyor! Bakan duyurdu

ABD'li bir firma daha Türkiye ile sondaja başlıyor! Bakan duyurdu
Yayınlanma:
Enerji Bakanı Bayraktar'ın duyurduğuna göre ABD’li Chevron Türkiye'de sondaj yapacak. Bayraktar, arama anlaşmasının şubat ayında imzalanacağını duyurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ABD’li enerji şirketi Chevron ile dünya genelinde ortak petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için müzakere yapıyor. Görüşmelerin odağında sismik araştırmalar ve sondaj operasyonları bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji stratejisine dair şubat ayı ve 2026 yılı hedeflerini açıkladı.

CHEVRON'LA ANLAŞMA ŞUBAT'TA

ABD’li enerji devleriyle yapılan ortaklıkları açıklayan Bayraktar, Exxon ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin ABD’li dev şirket Chevron ile yapılacağını bildirdi.

Chevron, dün Bloomberg’e yaptığı açıklamada ticari konularda yorum yapmadığını duyurmuştu. Türkiye Enerji Bakanlığı ve TPAO da konuya ilişkin açıklama yapmamıştı.

TPAO, halihazırda Karadeniz, Irak, Rusya ve Somali’de faaliyet gösteriyor. Kurum, daha önce Chevron’un İsrail ve Kıbrıs sularındaki sahalarda da sondaj çalışmaları yürütmüştü.

A Haber yayınına katılan Bayraktar'ın açıkladığına göre anlaşma Şubat ayında İstanbul’da yapılacak. Anlaşma kapsamında Akdeniz ve Karadeniz’in yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında ortak arama faaliyetleri yürütülecek.

Bayraktar, Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi bu hafta sonu Karadeniz’e geçerken, Çağrı Bey gemisi şubat ayında Somali’ye gideceğini de bildirdi.

Halkı doğrudan etkileyecek en kritik düzenleme ise doğal gaz tüketim desteğinde yapılacak değişiklik oldu:

ZAM VAR MI?

2025’te elektrikte uygulanan model doğal gaza da taşınıyor. Ortalama tüketimin (örneğin İstanbul’da ocak ayı için 180 metreküp) üzerinde tüketenler destek kapsamından çıkarılacak.

2026 yılı için enerji desteklerine 400 milyar lira kaynak ayrıldığını aktaran Bakan Bayraktar, şubat ayı için herhangi bir fiyat artışı planlamadıklarını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

