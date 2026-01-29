Elektriğe zam mı geliyor? Bakan açıkladı

Elektriğe zam mı geliyor? Bakan açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Elektriğe ve doğalgaza zam gelip gelmeyeceği milyonların gündemindeyken Bakan Bayraktar'dan merak edilen soruya cevap geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, merakla beklenen "zam" sorusuna son noktayı koydu.

Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanında yeni döneme girmeye hazırlandığını belirterek, önümüzdeki yıllara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, 2026 itibarıyla özellikle petrol ve doğal gaz alanında farklı bir stratejinin devreye alınacağını söyledi.

YABANCI ENERJİ ŞİRKETLERİ İLE ORTAKLIK

2024/12/12/bakan-bayraktar-ilk-reaktoru-2025te-de-466362-137858.jpg

Exxon ile imzalanan anlaşmanın bu sürecin ilk adımlarından biri olduğunu ifade eden Bayraktar, önümüzdeki dönemde Chevron başta olmak üzere diğer yabancı enerji şirketleriyle ortaklıklar kurulabileceğini dile getirdi. Şirket satın almaları ve birleşmelerin de gündemde olduğunu ifade eden Bayraktar, bu adımlarla Türkiye’nin enerji sektöründe çok daha güçlü ve farklı bir konuma ulaşmasının amaçlandığını söyledi.

Üretim kapasitesindeki artış ivmesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz," diyerek Türkiye'nin enerji üretimindeki dev hedefini paylaştı.

Şubat ayındaki yeni lisanslama ihalesine iddialı hazırlanan Türkiye, Libya gazını İtalya’ya satıp karşılığında İtalya’nın Azerbaycan’dan aldığı gazı kendi hanesine yazdırmayı hedeflediğini açıkladı.

2024’te tamamlanan sismik çalışmaların ardından, 2026’da üç farklı sahada sondaj başlayacak. Yeni gemi "Çağrı Bey" önümüzdeki ay Somali’ye uğurlanacak.

Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle Pakistan’ın sığ sularında faaliyetler başlayacak.

ŞUBAT AYINDA ZAM YOK!

2024/05/08/elektrik-faturasi.jpg

Vatandaşın en çok merak ettiği "Doğal gaza zam gelecek mi?" sorusu net bir şekilde yanıt buldu.

Bakan Bayraktar, Şubat ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını kesin bir dille açıkladı: , "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok" dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

