Baltalı ve kazmalı cinayette istenen ceza belli oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, işlenen cinayette bağ evi sahibi İsa Turgut (35), başına aldığı balta ve kazma darbeleriyle hayatını kaybetmişti. Savcı, olaya ilişkin tutuklanan Y.C.B. (17), Nazir Bayır (19) hakkında ise “kasten öldürme” suçundan iddianameyi hazırladı.

CİNSEL TACİZ İDDİASI

Olay, 19 Ocak’ta Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisindeki ormanda bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evinin sahibi İsa Turgut, yanında bulunan Y.C.B. ve kuzeni Nazir Bayır tarafından balta ve kazma ile vurularak öldürüldü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Y.C.B. ve Nazir Bayır, emniyet ve savcılık ifadesinde İsa Turgut’un, Bayır’a cinsel tacizde bulunduğunu, bu yüzden öldürdüklerini iddia etti.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'TACİZ EDERKEN GÖRÜNCE BALTAYLA KAFASINA VURDUM'

Olay ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.C.B.’nin ifadesi de yer aldı. Kuzeni Bayır ile birlikte Kocaeli’ye geldikleri ve kalacak yer bulamadıkları için cami ve mescitte yattıklarını anlatan Y.C.B., arkadaşı aracılığıyla tanıştıkları İsa Turgut’un kendilerine bağ evinin olduğunu söylediği ve orada kalabileceklerini belirtmesi üzerine bağ evine gittiklerini anlattı.

Turgut’un kaldıkları akşam Bayır’a cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Y.C.B., “Odanın içerisinde bulunan baltanın keskin kısmıyla kafasına vurdum. Ayağa kalktı ve baltayı tuttu. Baltayı tutunca ben kendisinin kafasına yumrukla vurdum. Sonra Nazir de yine odada bulunan kazmanın keskin olmayan kısmıyla İsa’nın kafasına vurdu. İsa biraz daha ayakta baltayı tutar vaziyette kaldı. Sonra yere düştü. Ben de elimdeki baltanın kesici kısmıyla kafasına doğru hatırlamadığım kadar vurdum. Nazir başka vurmadı. Peşimizden geleceğini düşünerek ve korkarak baltayla çok sayıda vurdum. Nazir ‘kaçalım’ dedi. Motorun anahtarı koltuğun üstündeydi. Motoru Nazir sürdü; ben de arkasına bindim. Çok pişmanım” dedi.

BALTALI VE KAZMALI CİNAYETTE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Otopsi sonucuna da yer verilen iddianamede İsa Turgut’un vücudunda 24 adet kesici, ezici aletle oluşturulduğu değerlendirilen yaralanmalar olduğu, bunlardan 5 adet yaralamanın öldürücü nitelikte olduğu, maktulün ölümünün; kesici, ezici alet yaralanmasına bağlı meydana gelen kafa kemik kırıkları ile beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği de belirtildi.

Savcı, iki sanık hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık’ suçundan ise 5 ila 10 yıl hapis cezası talep etti.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Y.C.B. için ise yaş indirimi uygulanarak müebbet yerine 12 ila 15 yıl hapis cezası, hırsızlık suçundan ise 1 yıl 8 ay ile 3 yıl 4 ay hapis cezası talep etti.

İddianame Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.