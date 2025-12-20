Ali Yerlikaya son operasyonu açıkladı: 2.4 milyar lira yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından doladnırıcılık çetelerine yönelik operasyonun detaylarını paylaştı.

Jandarma ekiplerinin dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına karıştığı belirlenen 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlarda örgüt üyelerinin hesabında dönen para dudak uçuklattı.

ALİ YERLİKAYA SON OPERASYONU AÇIKLADI... HESAPLARINDA 2.4 MİLYAR LİRA YAKALANDI

Son iki haftalık süreçte düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında son iki yıl içinde 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 61 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarla, söz konusu suç örgütlerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 46’sı tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, il jandarma komutanlıklarınca eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan tespitlere göre suç örgütlerinin faaliyet alanları illere göre farklılık gösterdi. Gaziantep’te, sahte yatırım danışmanlığı ilanları üzerinden vatandaşlardan para talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Muğla’da, sosyal medya hesapları aracılığıyla irtibat kurulan kişilerin sahte yatırım sitelerine yönlendirilerek 244 vatandaşın dolandırıldığı ortaya çıkarıldı.

Balıkesir’de, örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti yürütüldüğü ve aynı zamanda tefecilik faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edildi. Diyarbakır’da, baskı, darp, cebir ve tehdit yoluyla vatandaşlara ait arazilerin tapularının zorla alınmaya çalışıldığı belirlendi.

Zonguldak’ta, sosyal medya üzerinden verilen sahte “sınavsız ehliyet” ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı, Sivas’ta ise tefecilik faaliyetlerinin yürütüldüğü saptandı.

Yakalanan tüm şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturma başlatıldı.