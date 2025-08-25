Yine erkek şiddeti: Boşandığı erkek tarafından bıçaklandı
Manisa’dan Kayseri’ye gelen Ufuk A., boşandığı eşi Hatice C.’yi evinde bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan saldırgan için polis çalışma başlattı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta meydana geldi. Manisa’da yaşayan Ufuk A., Kayseri’de oturan boşandığı eşi Hatice C.’nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hatice C., eski eşi Ufuk A. tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatice C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)