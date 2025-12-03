Trafik magandasının eğlence uğruna trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada

Yayınlanma:
Ümraniye’de gece saatlerinde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Drift yapan sürücüye 94 bin TL ceza kesildiDrift yapan sürücüye 94 bin TL ceza kesildi

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Yeşil Dere Caddesi’nde meydana geldi.

KENDİSİ DRİFT YAPARKEN ARKADAŞI CAMDAN SARKTI

Konvoyun en önünde seyreden 34 MZP 439 plakalı otomobilin sürücüsü, yanında bulunan arkadaşının camdan sarkmasına rağmen caddede drift yapmaya başladı.

Mahallelilerin tepkilerine aldırmayan sürücü, dakikalarca araçla drift atmayı sürdürdü. Tehlikeli hareketler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Euro rekor kırdı
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Son Dakika | Borsa operasyonunda gözaltına alınmışlardı: İlizyonist Aref dahil 8 kişi tutuklandı
Şakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladı
