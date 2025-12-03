Trafik magandasının eğlence uğruna trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada
Ümraniye’de gece saatlerinde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Drift yapan sürücüye 94 bin TL ceza kesildi
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Yeşil Dere Caddesi’nde meydana geldi.
KENDİSİ DRİFT YAPARKEN ARKADAŞI CAMDAN SARKTI
Konvoyun en önünde seyreden 34 MZP 439 plakalı otomobilin sürücüsü, yanında bulunan arkadaşının camdan sarkmasına rağmen caddede drift yapmaya başladı.
Mahallelilerin tepkilerine aldırmayan sürücü, dakikalarca araçla drift atmayı sürdürdü. Tehlikeli hareketler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)