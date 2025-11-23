Drift yapan sürücüye 94 bin TL ceza kesildi

Yayınlanma:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sanayi sitesi içinde drift yapan sürücüye toplam 94 bin 14 TL ceza uygulanırken, otomobili trafikten menedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gerişburnu Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün sanayi içinde drift attığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.

İncelemede; görüntülerdeki sürücünün M.İ.O. ve plakasının 34 U 2000 olduğu belirlendi. M.İ.O., kısa sürede yakalanırken, drift yapılan araçla ilgili işlem başlatıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye 'Tescilli araç plakasını kullanmamak', 'Sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanmak', trafik kurallarına uymamak' ve 'Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak' suçlarından toplam 94 bin 14 TL idari para cezası kesildi. Otomobil, trafikten menedilerek otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

