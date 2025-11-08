Kayseri'de drift atan sürücülere ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazşehir Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA HAREKETE GEÇİRDİ

Ekipler, tespit ettikleri ve ehliyeti bulunmayan otomobilin sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 83 bin 746 lira ceza verdi ve aracı trafikten menetti.

DRİFT ATAN SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan ekipler, Halef Hoca Caddesi'nde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira ceza kesti.