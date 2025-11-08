Kayseri'de drift atan sürücülere ceza kesildi

Kayseri'de drift atan sürücülere ceza kesildi
Yayınlanma:
Kayseri'de aracıyla yolda drift attığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine yakalanan sürücüye 83 bin 746 TL ceza kesildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazşehir Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA HAREKETE GEÇİRDİ

Ekipler, tespit ettikleri ve ehliyeti bulunmayan otomobilin sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 83 bin 746 lira ceza verdi ve aracı trafikten menetti.

aa-20251108-39653601-39653600-kayseri-drift-atan-surucuye-83-bin-746-lira-ceza-uygulandi-frame-at-0m7s.jpg

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti 3 yaralıKontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti 3 yaralı

DRİFT ATAN SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

aa-20251108-39653601-39653600-kayseri-drift-atan-surucuye-83-bin-746-lira-ceza-uygulandi-frame-at-0m16s.jpg

Öte yandan ekipler, Halef Hoca Caddesi'nde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira ceza kesti.

Kaynak:AA

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Bakan Kurum temel atma törenininde konuştu: Gelecek yaz teslim edilecek
Bakan Kurum temel atma törenininde konuştu: Gelecek yaz teslim edilecek
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu
Burdur'da yaşlı çift evlerinde çıkan yangında yaşamını yitirdi
Burdur'da yaşlı çift evlerinde çıkan yangında yaşamını yitirdi