Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti 3 yaralı

Yayınlanma:
Konya’nın Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Ahmet Şimşek hayatını kaybetti, araçta bulunan Hasan Hüseyin Şimşek, Mustafa Dal ve Kadir Koç olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Konya’nın Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi yakınlarında, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 27’nci kilometresinde meydana gelen trafik kazası bir kişinin hayatına mal oldu.

Akşam saat 20.30 sıralarında Ahmet Şimşek’in yönetimindeki 42 AKV 221 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı kontrolde, sürücü Ahmet Şimşek'in maalesef hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Hasan Hüseyin Şimşek, Mustafa Dal ve Kadir Koç ise ambulanslarla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Ahmet Şimşek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

