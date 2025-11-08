Aynı kazadan iki ölüm: Baba öldü oğlu 16 gün direnebildi

Kaza, 24 Ekim’de Çınar ilçesi kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 73 ABD 532 plakalı otomobil, sürücüsü Abdülkerim Kahraman’ın kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Abdülkerim Kahraman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan üç kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Abdülkerim Kahraman’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şırnak’ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

OĞLU 16 GÜN SONRA YAŞIMINI YİTİRDİ

Aynı kazada ağır yaralanan zihinsel engelli oğlu Mehmet Emin Kahraman ise 16 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Ailenin, Mehmet Emin’in diş tedavisi için Diyarbakır’a geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.