Aynı kazadan iki ölüm: Baba öldü oğlu 16 gün direnebildi

Aynı kazadan iki ölüm: Baba öldü oğlu 16 gün direnebildi
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 24 Ekim’de meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Abdülkerim Kahraman’ın (62) ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zihinsel engelli oğlu Mehmet Emin Kahraman (21) da 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 24 Ekim’de Çınar ilçesi kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 73 ABD 532 plakalı otomobil, sürücüsü Abdülkerim Kahraman’ın kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Abdülkerim Kahraman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan üç kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

kaza.jpg

Abdülkerim Kahraman’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şırnak’ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

Benzin istasyonunda sigara yaktı: Ortalık alev aldıBenzin istasyonunda sigara yaktı: Ortalık alev aldı

OĞLU 16 GÜN SONRA YAŞIMINI YİTİRDİ

Aynı kazada ağır yaralanan zihinsel engelli oğlu Mehmet Emin Kahraman ise 16 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Ailenin, Mehmet Emin’in diş tedavisi için Diyarbakır’a geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti 3 yaralı
Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yoldan geçen seyyar satıcı hayatını kaybetti
Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yoldan geçen seyyar satıcı hayatını kaybetti