Benzin istasyonunda sigara yaktı: Ortalık alev aldı

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Maranhao eyaletine bağlı Timon kentinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olay, saniyeler içinde faciaya dönüşebilirdi. Bir grup arkadaşın istasyonda bulunduğu sırada, içlerinden birinin sigara yakmak için ateş yakması büyük bir patlamaya yol açtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın düşürdüğü kibritin ardından bir anda yükselen dev alevlerin çevreyi sardığı, grubun panikle kaçtığı anlar yer aldı. Alevler, o sırada yakıt alan bir kamyonun bulunduğu bölgeye doğru yayılma tehlikesi yaşandı.

FELAKETTEN KIL PAYI KURTULDULAR

Şans eseri olayda kimse yaralanmadı. İstasyon çalışanı, hızlı müdahalesiyle yangın söndürücüyü kullanarak alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının, grubun yanında park halindeki motosiklete ve kamyona sıçramaması büyük bir felaketin önüne geçti.