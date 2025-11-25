Trabzon’da çatıdan düşen inşaat ustası yaşamını yitirdi
Trabzon'da dört katlı bir binanın tadilatı sırasında çatıdan düşen 59 yaşındaki inşaat ustası Sefer Biber yaşamını yitirdi.
Trabzon’un Sürmene ilçesinde, bir binanın tamiratı sırasında çatıdan düşen 59 yaşındaki inşaat ustası Sefer Biber hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatısında onarım yapan Biber, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Biber’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sefer Biber’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.