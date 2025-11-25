Trabzon’da çatıdan düşen inşaat ustası yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Trabzon'da dört katlı bir binanın tadilatı sırasında çatıdan düşen 59 yaşındaki inşaat ustası Sefer Biber yaşamını yitirdi.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, bir binanın tamiratı sırasında çatıdan düşen 59 yaşındaki inşaat ustası Sefer Biber hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatısında onarım yapan Biber, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçası düşen işçi yaşamını yitirdiKaraman'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçası düşen işçi yaşamını yitirdi

Manisa'da iş cinayeti! İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiManisa'da iş cinayeti! İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Biber’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

4-katli-binanin-cati-katindan-dusen-insa-1032759-306456.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sefer Biber’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Türkiye
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu