Tosya'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisin depo ve ofis kısımlarını saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi müdahale etti.
Olay, ilçedeki Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Mehmetçik Caddesi üzerinde yer alan bir fabrikada yaşandı. Bilgilere göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Kastamonu’da kayıp kadın 10 gündür aranıyor
ALEVLER KISA SÜREDE TESİSİN DEPO VE OFİS KISIMLARINI SARDI
Çevredeki vatandaşların ve fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA, AA)