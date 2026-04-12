Tosya'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisin depo ve ofis kısımlarını saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi müdahale etti.