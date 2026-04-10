Kastamonu’da kayıp kadın 10 gündür aranıyor

Cide’nin Kemerli Mahallesi’nde oturan Arzu Alpat, 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Telefonu çalmasına rağmen açılmayan ve akrabalarında da bulunamayan Alpat için eşi Şeref Alpat ve ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Harekete geçen jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmalarından 10 gündür sonuç alınamadı. Kadını arama çalışmaları sürdürülüyor.

"EŞİMİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Arzu Alpat'ın eşi Şeref Alpat, “Eşimden yaklaşık 10 gündür haber alamıyoruz. Telefonu açık ve çalıyor, ancak açan yok. Polis ekipleri her yerde arama yapıyor. Eşimle aramızda hiçbir sorun yoktu. Kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum ve hayatından endişe ediyorum” dedi. (DHA)