TOKİ'nin sözleşmesini İsmailağa mı yazıyor? "Önerilerimiz kabul edildi"

İsmailağa cemaatinin tanınan isimlerinden Fatih Kalender, iktidarın "Yüzyılın Konut Projesi" olarak tanıttığı TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili önemli iddialarda bulundu. Kalender, TOKİ yetkilileriyle gerçekleştirdiklerini belirttiği görüşmeler neticesinde, proje sözleşmesinde bazı değişikliklerin yapılması yönünde öneriler sunduklarını ve bu önerilerin kabul edildiğini öne sürdü.

Kalender şunları söyledi:

“Her 6 ayda bir memura gelecek zam oranına bakılarak idarece tespit edilen bir artıştan bahsediliyordu. “TOKİ tek taraflı artırabilir” yetkisi veriyordu sözleşme. Biz bunun bir tabanının, sınırının olması gerektiğini söyledik. Uzun vadeli bir sözleşme. “Memura gelen zammı tavan kabul etmeyelim. Enflasyonu baz alalım. Enflasyonu aşmamak kaydıyla tabirini getirsek olur mu?” dediler. Biz de bunu kabul ettik.

İkinci mesele de hak sahibinin oturmayıp başkasını oturtması veya kiraya vermesi durumunda tek taraflı sözleşmenin feshedilmesiydi. Bu da mağduriyet oluşturacaktı. Tabii uzun vadeli bir sözleşme. Bu konuda da değişiklik yapılacağı söylendi. Biz de bunun caiz olacağını söyledik.”