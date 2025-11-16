TOKİ'nin sözleşmesini İsmailağa mı yazıyor? "Önerilerimiz kabul edildi"

Yayınlanma:
İsmailağa Cemaati'nin önde gelen ismi Fatih Kalender, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal konut projesinde TOKİ ile masaya oturduklarını, zam oranından fesih şartına kadar kritik maddeleri kendi talepleri doğrultusunda değiştirdiklerini iddia etti.

İsmailağa cemaatinin tanınan isimlerinden Fatih Kalender, iktidarın "Yüzyılın Konut Projesi" olarak tanıttığı TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili önemli iddialarda bulundu. Kalender, TOKİ yetkilileriyle gerçekleştirdiklerini belirttiği görüşmeler neticesinde, proje sözleşmesinde bazı değişikliklerin yapılması yönünde öneriler sunduklarını ve bu önerilerin kabul edildiğini öne sürdü.

"ÖNERİLERİMİZ KABUL EDİLDİ"

Kalender şunları söyledi:

“Her 6 ayda bir memura gelecek zam oranına bakılarak idarece tespit edilen bir artıştan bahsediliyordu. “TOKİ tek taraflı artırabilir” yetkisi veriyordu sözleşme. Biz bunun bir tabanının, sınırının olması gerektiğini söyledik. Uzun vadeli bir sözleşme. “Memura gelen zammı tavan kabul etmeyelim. Enflasyonu baz alalım. Enflasyonu aşmamak kaydıyla tabirini getirsek olur mu?” dediler. Biz de bunu kabul ettik.

İkinci mesele de hak sahibinin oturmayıp başkasını oturtması veya kiraya vermesi durumunda tek taraflı sözleşmenin feshedilmesiydi. Bu da mağduriyet oluşturacaktı. Tabii uzun vadeli bir sözleşme. Bu konuda da değişiklik yapılacağı söylendi. Biz de bunun caiz olacağını söyledik.”

SOSYAL KONUT PROJESİ

500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başladı. İlk 5 gün 2,8 milyon kişi başvurdu. Projeye başvurular e-Devlet'ten yapılabiliyor.

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler hariç aynı olmadan il merkezindeki projelere başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

