İsmailağa cemaatinde 'AKP' çatlağı: Gazze üzerinden iktidarı eleştirdi 'baskı görüyorum' diyerek cemaatten ayrıldı!

Halktv.com.tr-ÖZEL HABER

Avrupa Birliği, Arap Birliği ve Türkiye’nin de içinde olduğu 16 ülkenin ortak olarak imzaladığı, iki devletli çözüm kapsamında Hamas'ın silahsızlandırılması ve yönetiminin Filistin devletine bırakılmasını içeren New York Bildirisi tepkilere neden oldu.

Bunun üzerine Türkiye bildirideki Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik maddeye şerh koydu. Bu kapsamda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken silah bırakmanın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bu tartışmalar İsmailağa Cemaatinde de yankı uyandırdı. İsmailağa Cemaatinin önde gelen isimlerinden 'Eymen Göker' AKP'nin Gazze politikasını eleştiren paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine cemaat içinde tartışmalara neden oldu.

"BASKI GÖRÜYORUM" DEDİ CEMAATTEN AYRILDI

Göker, baskı uygulandığını belirterek cemaatten ayrıldığını duyurdu. Göker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsmailağa’da hafızlık eğitimimi tamamlayarak hafız oldum ve icazetimi bizzat Cübbeli Ahmet Hoca’nın elinden almıştım. Mahmud Efendi Hazretleri’nin vefatından sonra Seyda Feyzullah Konyevi Hazretleri’ne bağlandım. İtikadi açıdan aynı çizgide kalmaya devam ediyorum; ancak Gazze konusunda hükümeti eleştirip somut adımlar bekliyor ve ‘Gazze için birleşin’ çağrısına destek veriyorum. Sekiz yıl boyunca hafızlık eğitimi verdiğim medreseden, bu duruşumdan dolayı yaşadığım baskılar nedeniyle kendi isteğimle ayrıldım. Bu medrese, Cübbeli Hoca’nın tarafındaydı. Ayrılığım sonrası bu konuyu gündeme getirmememe rağmen, şu anda kendileri hakkımda iftira ve karalama kampanyası yürütüyor" ifadelerini kullandı.

PROVOKATÖRLÜKLE SUÇLADILAR

İsmailağa Cemaatine yakın sosyal medya kullanıcıları ise Göker'i provokatörlükle suçladı. Bir sosyal medya paylaşımında Göker hakkında, "Bu kişi selefilerle iş tutan ve insanları güvenlik güçlerine karşı kışkırtan biridir. Bundan sebep daha önce vazife yaptığı medreseden kovulmuştur. Şimdi Çekmeköy'de yeni bir yer açıyor. Çoluk çocuğumuzu itikadı hiçbir hassasiyeti olmayan ve devlete düşman olan herkesle işbirliği yapan bu provokatörden uzak tutalım" ifadeleri yer aldı.