TOKİ'nin milyarlık Kanal İstanbul ihalesi Erdoğan'ın mektup arkadaşına gitti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Kanal İstanbul projesi kapsamında Arnavutköy Sazlıbosna mevkiinde düzenlediği dev konut ihalesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “mektup arkadaşı” olarak bilinen Burak Soylu’nun sahibi olduğu Har Proje Yapı A.Ş. kazandı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, “İstanbul Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna mevkii bin 26 adet konut ve 12 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” başlığıyla düzenlenen ihale 1 milyar 882 milyon TL bedelle sonuçlandı. TOKİ ile Har Proje Yapı arasında 23 Ekim 2025 tarihinde sözleşme imzalandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, bu ihaleyle birlikte Burak Soylu’nun şirketi, 2025 yılı içinde TOKİ’den ikinci büyük projeyi almış oldu. Har Proje Yapı, 20 Şubat 2025’te de TOKİ’nin “Tunceli İli Pülümür İlçesi 281 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesini 697 milyon 845 bin TL bedelle kazanmıştı.

11 yaşında Erdoğan'a mektup yazdı 26 yıl sonra 700 milyonluk ihale aldı

ERDOĞAN’LA “MEKTUP ARKADAŞLIĞI” GEÇMİŞİ

Burak Soylu’nun ismi ilk kez 2019 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi döneminde mektuplaştığı çocuk olarak gündeme gelmişti.

Erdoğan’ın cezaevinde bulunduğu 1999 yılında, o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile yazıştığı ve yıllar sonra yeniden görüştükleri kamuoyuna yansımıştı.

Söz konusu haberlerde, Erdoğan’ın Soylu’ya yazdığı mektupta şu ifadeler yer almıştı:

“Sevgili kardeşim, mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi’nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum. Selam ve dua ile…”

Erdoğan, 2019’daki görüşmede Soylu’nun kendisine yıllar önce gönderdiği mektubu da sakladığını belirtmişti.

KAMU BANKALARI VE BÜYÜK ŞİRKETLERLE BAĞLANTILAR

Burak Soylu’nun sahibi olduğu Har Proje Yapı A.Ş., kamu ihalelerinde sıkça yer alıyor. Soylu’nun kamu bankalarıyla da çalıştığı, ayrıca Turkcell’in müşterileri arasında bulunduğu biliniyor.

Soylu’nun, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile birlikte çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyada gündem olmuştu.