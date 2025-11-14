TOKİ'nin itirazı kabul edildi: Sazlıdere'de yıkım yürütmesi durduruldu

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait Sazlıdere'deki dört şantiye için verdiği yıkım kararının yürütmesini durdurdu.

Kanal İstanbul güzergahında bulunan Sazlıdere Barajı çevresindeki şantiyelerin yıkımına ilişkin kritik bir karar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından TOKİ’nin dört şantiyesine yönelik verilen yıkım kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, kararında Sazlıdere Barajı’nın artık içme suyu havzası statüsünde olmadığına vurgu yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Arnavutköy’ün Sazlıbosna Mahallesi’nde bulunan dört şantiye binası için İSKİ tarafından alınan yıkım kararına itiraz ederek dava açmıştı. İSKİ, söz konusu yapıların “mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı içinde” yer aldığını ve kaçak olduğunu belirterek 22 Nisan 2025’te yıkım kararını tebliğ etmişti. Bu kararla birlikte TOKİ, şantiyelerin 25 Mayıs 2025’e kadar kaldırılmaması halinde yıkımın idare tarafından gerçekleştirileceği ve bedelin kurumdan tahsil edileceği uyarısı ile karşılaşmıştı.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi ilk aşamada TOKİ’nin yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Ancak TOKİ bu karara itiraz ederek dosyayı Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Dosyayı yeniden değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, şantiyelerin bulunduğu alanın statüsünde önemli bir değişiklik olduğuna dikkat çekti.

GEREKÇE: 2022’DEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Mahkeme, 15 Eylül 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu niteliğinin sonlandırıldığını hatırlattı. Bu nedenle baraj çevresinin artık “içme suyu havzası” olarak değerlendirilemeyeceği ve havza koruma hükümlerinin uygulanamayacağı belirtildi. Mahkeme ayrıca Danıştay 4. Dairesi’nin de bu Cumhurbaşkanlığı kararına yönelik yürütmeyi durdurma talebini reddettiğini anımsattı.

Kararda, “Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlükte olduğu sürece, içme suyu niteliği sonlandırılan Sazlıdere Barajı Havzası yönünden 2560 sayılı İSKİ Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı açıktır” ifadeleri yer aldı. Bu gerekçeyle İSKİ’nin yıkım kararının yürütmesi durduruldu.

KANAL İSTANBUL PROJELERİ AÇISINDAN KRİTİK BİR KARAR

Karar, TOKİ’nin Kanal İstanbul güzergahında yürüttüğü projeler açısından büyük önem taşıyor. Sazlıdere Barajı'nın statüsünün değiştirilmesi, uzun süredir Kanal İstanbul’un altyapısını oluşturmak için atılmış bir adım olarak tartışılıyordu. İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu statü değişikliğine karşı çıkarak bölgedeki yapılaşmanın su havzalarını tehdit ettiğini savunuyordu.

Öte yandan İBB, 1 Mayıs’ta Sazlıdere çevresindeki 409 yapıyı kaçak olduğu gerekçesiyle yıkmıştı. İSKİ ayrıca şantiyeler için de yıkım sürecini başlatmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

