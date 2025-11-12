İstanbul barajlarındaki kritik durum devam ediyor!

Yayınlanma:
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yetersiz yağışlar nedeniyle son aylarda hızla düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran'da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı, 12 Kasım itibarıyla kritik seviyeye yaklaştı ve yüzde 21.54'e geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yayımladığı güncel veriler, megakent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüşün sürdüğünü ve endişe verici boyutlara ulaştığını gösterdi.

İSKİ verilerine göre, 30 Haziran tarihinde yüzde 66.23 olan barajların ortalama doluluk oranı, bugün (12 Kasım) itibarıyla yüzde 21.54 seviyesine düştü. Bu, yaklaşık dört aylık sürede doluluk oranının üçte birinden daha azına gerilediği anlamına geliyor.

KAZANDERE BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ TEHLİKELİ BOYUTTA!

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.75 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük doluluk oranına sahip baraj ise yalnızca yüzde 2.61 ile Kazandere Barajı oldu.

kazandere.jpg

İSKİ'nin verilerine göre 12 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 12.32

Büyükçekmece Barajı yüzde 24.41

Darlık Barajı yüzde 31.38

Elmalı Barajı yüzde 53.75

Istrancalar Barajı yüzde 21.41

Kazandere Barajı yüzde 2.61

Pabuçdere Barajı yüzde 4.64

Sazlıdere Barajı yüzde 21.56

Terkos Barajı yüzde 24.79

Ömerli Barajı yüzde 17.39

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

