Depremin üstünden bin gün geçti ama Hatay'da sorunlar büyüyerek devam ediyor! "Şaha kalktı diye algı yönetimi yapılıyor"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden bin günden fazla zaman geçerken, büyük yıkım yaşayan Hatay'da altyapıdan eğitim ve sağlık hizmetlerine kadar birçok temel sorun çözüm bekliyor. Kentteki meslek örgütleri, geçtiğimiz haftalarda bir caddenin ışıklandırılarak "Hatay şaha kalktı" algısı yaratılmaya çalışıldığını, ancak gerçeğin bundan çok farklı olduğunu belirtiyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerin üzerinden binden fazla gün geçti. Depremlerde büyük yara alan Hatay'da eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımdan temiz hava ve suya kadar birçok konu hala çözüm bekliyor. Kentteki en aktif meslek örgütlerinden Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Eğitim Sen yetkilileri, kentin içinde bulunduğu duruma ilişkin açıklama yaptı. Meslek örgütü temsilcileri, geçtiğimiz haftalarda Atatürk Caddesi'nin bir bölümünde biten evlerin ışıklandırılarak, sosyal medyada "Hatay’da her şey yolunda" algısı oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, süregelen sorunları anlatırken, "Depremden en çok etkilenen il olmasına rağmen 'Hatay şaha kalktı' şeklinde bir siyasi algı yönetimi yapılıyor. Hatay sadece Atatürk Caddesi’nden ibaret değil, bir alt ve üst caddede sorunlar devam ediyor" dedi.

TTB TEMSİLCİSİ KANATLI: TOZUN ETKİSİYLE HASTALIKLAR ARTTI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Ali Kanatlı, Antakya'da devam eden barınma, elektrik, su, yol, internet ve çevre kirliliği sorunlarının doğrudan ya da dolaylı olarak ilçede yaşayan kişilerin sağlığına yansıdığını belirtti. Kanatlı, depremin bininci gününde dahi altyapının bozuk olmasının, sağlığın da bozuk olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Kanatlı, Hatay'da sağlık emekçilerinin, Antalya ve İstanbul gibi asgari koşulların sağlandığı yerlerde çalışmak yerine, tüm zorluklara ve hatta maaşlarından kesintilere karşın görevlerine devam ettiklerini söyledi. Normalde 2-3 hekim ya da hemşirenin yapması gereken işi, üç yıldır tek başlarına yapmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Kanatlı, şu ifadeleri kullandı:

"TTB Hatay Tabip Odası Temiz Hava Platformu tarafından yapılan ölçümlere göre ilçede gözle görülen toz, direkt olarak insan sağlığına zarar veriyor. Tozun etkisiyle alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, astım, KOAH, inme ve kalp krizi vakaları arttı. Tozun beyne geçerek Alzheimer ve demans gibi hastalıklara neden olduğunu biliyoruz. Son 3-4 aydır iyileşmeyen, inatçı öksürükler yaygınlaştı. Bize, birinci basamağa geliyor, ikinci basamak hastaneye gidiyor, üniversite hastanesine gidiyor, 'Öksürük düzelmedi' diyor. Biz bu öksürüğü nasıl düzeltelim?"

“YÜZ BİN KİŞİ AİLE HEKİMİ BULAMIYOR”

Hatay'da yüz bin kişinin aile hekimine erişmekte sorun yaşadığını belirten Ali Kanatlı, "Önüne gelen aile sağlık merkezine giriyor, işlemi yapılamıyor. Siz bu hastaların çektiği sıkıntıyı görmezden geleceksiniz, sadece yolu göstereceksiniz. Bir yıl önce çıkan evler henüz bitmedi, eksiklikler var. TOKİ'ye yerleşenler ise altyapı eksiklikleri nedeniyle mağdur olduğunu ifade ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı '450 bin konut yaptık' dediğinde buralara aile sağlık merkezi kurulmazsa, 2 milyon insanın sağlık hizmetine ulaşamayacağını söyledik, söylemeye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"DEVLETİN DEPREM BÖLGESİNE ÖZÜR BORCU VAR"

Kanatlı, "Antakya’da yalnızca bir caddenin ışıklandırılmış fotoğrafını paylaşarak 'reklam' yapmanın ve 'algı yaratmanın' halkın aklıyla dalga geçmek, yaşananları küçümsemek anlamına geldiğini" söyledi. Devletin halka özür borcu olduğunu söyleyen Kanatlı, esnafın kredi ödediği, psikolojik sorunların arttığı, okullaşmanın azaldığı, erken yaşta işçilik, evlilik, taciz, istismar ve bağımlılığın yaygınlaştığı bir ortamda, “bardağın dolu tarafından” bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Kanatlı, ayrıca Hatay’da "şirketlerin devletleştiğini", kentin artık bu şirketler tarafından yönetildiğini; toz, trafik karmaşası ve kazaların da bu nedenle arttığını kaydetti.

EĞİTİM SEN BAŞKANI TIRAŞ: OKUL BİNALARI ÇOK YETERSİZ

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş da depremden bu yana yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu söyledi. Tıraş, eğitim ortamını olumsuz etkileyen toz, su ve elektrik kesintilerinin hala sürdüğünü belirterek, öğrencilerin sosyalleştiği okul binalarının fiziksel olarak yetersiz kaldığını vurguladı.

Defne’deki Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi’nin hala İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılmasına tepki gösteren Tıraş, birçok yolun kapalı olması ve toplu ulaşımın yetersizliği nedeniyle ulaşım sorununun çok ciddi boyutlara ulaştığını, uzak okullara giden öğrencilerin büyük zorluk yaşadığını ifade etti.

"EVLER BİTİYOR AMA MAHALLELERDE OKUL YOK"

Antakya ilçesinde 25’ten fazla okulun hâlâ konteynerde eğitim verdiğini belirten Tıraş, bunun büyük bir sorun olduğunu söyledi. Defne ilçesinin depremden en çok etkilenen Elektrik ve Armutlu mahallelerinde okula erişim sorununun devam ettiğini sözlerine ekleyen Tıraş, "Elektrik Mahallesi’ndeki Cengiz Topel Okulu’nun ihale süreci bile başlamadı, bu nedenle öğrencilerin okula kavuşması yaklaşık dört yılı bulacak. Armutlu Mahallesi’nde ise planlamada okul yer almamasına defalarca tepki gösterdik ancak sonuç alınamadı" dedi.

"HATAY ŞAHA KALKTI DİYE ALGI YÖNETİMİ YAPILIYOR"

Tıraş, 33 aydır talep edilen ücretsiz ulaşım, bir öğün sağlıklı yemek ve su konularında somut bir adım atılmadığını, TOKİ tarafından yapılan okullarda yalnızca binaların tamamlandığını ancak altyapının eksik olduğunu anlattı. Kış aylarının yaklaştığını hatırlatan Tıraş, "Hatay’ın depremden en çok etkilenen il olmasına rağmen 'Hatay şaha kalktı' şeklinde bir siyasi algı yönetimi yapılıyor. Çünkü Hatay sadece Atatürk Caddesi’nden ibaret değil, bir alt ve üst caddede sorunlar devam ediyor. 33 ayda gelinen nokta yeterli değil" diye konuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

