TIR'ın yanında branda katlamak isterken canından oldu

Bolu'nun Mudurunu ilçesinde park haline bıraktığı TIR'ın yanında branda katlamaka isteyen sürücü Semih Özeken, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BOLU'DA FECİ KAZA

Feci olay saat 00.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde yer alan entegre fabriası önünde meydana geldi.

Bolu'dan Mudurunu'ya doğru ilerleyen S.O. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bıraktığı tomruk yüklü TIR'ın sürücüsü Semih Özeken'e çarptı.

BRANDA KATLARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Entegre fabrikasına yük boşaltmak için TIR'ın brandasını yola yakın noktada sırada otomobil çarpan Özeken, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özeken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.