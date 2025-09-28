Mersin'de can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçlerini taşıyan minbüs otoyolda ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı.
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TIR'A ÇARPTI
Feci kaza saat 00.10 sularında Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.
MİNİBÜS DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
Minibüsün demir yığınına dönüştüğü kazada adeta can pazarı yaşandı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA