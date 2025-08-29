Tır jandarma aracına çarpmıştı! 5 kişinin yaralandığı kazanın iç yüzünü Ali Yerlikaya aktardı

Çekmeköy ilçesinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen korkunç kazada, Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan tır, şoförün dikareksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve tırda bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanalına düşen ekip aracı ise çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken söz konusu görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın gişeleri ayıran beton bariyere çarparak kontrolden çıktığı ve kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptığı görüldü.

BAKAN YERLİKAYA: ŞOFÖRÜN TAHLİLLERİNDE MADDE TESPİT EDİLMİŞTİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tır şoförünün madde kullandığının tespit edildiğini belirterek “İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan tır ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; TIR şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, TIR şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir.“ ifadelerini kullandı.

Yerli,kaya, açıklamasının devamında “Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

