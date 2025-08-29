Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti

Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Isparta’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Isparta’da meydana gelen motosiklet kazasında Yusuf Bilal Yüceer ile Arda Mutlu hayatını kaybetti, Eray Zeybek ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Davraz Mahallesi 138’inci Cadde’de yaşandı. Eray Zeybek’in kullandığı 32 EZ 711 plakalı motosiklet ile Yusuf Bilal Yüceer’in idaresindeki 32 AFM 802 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yusuf Bilal Yüceer ve Arda Mutlu, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Eray Zeybek ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

