Terör soruşturmaları kapsamında peş peşe operasyonlar: 15 kişi yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kent genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, emniyet birimlerinin bu yöndeki istihbari ve operasyonel faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

İstanbul’da terör operasyonu: IŞİD bağlantılı 7 şüpheli gözaltında

BİR HAFTALIK OPERASYONLARIN BİLANÇOSU

Açıklanan bilgilere göre, polis ekiplerince 21-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen planlı çalışmalar sonucunda birden fazla soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı. Yürütülen operasyonlar neticesinde;

9 şüpheli, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla, 2 şüpheli dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında, 4 şüpheli ise siyasal ve askeri casusluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan toplam 15 zanlı hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Şüphelilerin, emniyetteki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.