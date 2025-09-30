Terör soruşturmaları kapsamında peş peşe operasyonlar: 15 kişi yakalandı

Terör soruşturmaları kapsamında peş peşe operasyonlar: 15 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Van'da, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik bir hafta boyunca sürdürülen operasyonlar neticesinde, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ve siyasal casusluk suçlamalarıyla ilgili olarak toplam 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kent genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, emniyet birimlerinin bu yöndeki istihbari ve operasyonel faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

İstanbul’da terör operasyonu: IŞİD bağlantılı 7 şüpheli gözaltındaİstanbul’da terör operasyonu: IŞİD bağlantılı 7 şüpheli gözaltında

BİR HAFTALIK OPERASYONLARIN BİLANÇOSU

Açıklanan bilgilere göre, polis ekiplerince 21-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen planlı çalışmalar sonucunda birden fazla soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı. Yürütülen operasyonlar neticesinde;
9 şüpheli, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla, 2 şüpheli dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında, 4 şüpheli ise siyasal ve askeri casusluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan toplam 15 zanlı hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Şüphelilerin, emniyetteki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Türkiye
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Erdoğan'ın ilk 45 KAAN'ın yerli ve milli olmadığından haberi yokmuş: Cem Küçük açıkladı
Erdoğan'ın ilk 45 KAAN'ın yerli ve milli olmadığından haberi yokmuş: Cem Küçük açıkladı
Hamallarla iş yeri sahipleri tekme tokat birbirine girdi
Hamallarla iş yeri sahipleri tekme tokat birbirine girdi