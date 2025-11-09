Termometreler 30 dereceyi gösterdi: Herkes sahile koştu

Termometreler 30 dereceyi gösterdi: Herkes sahile koştu
Yayınlanma:
Mersin'de termometreler 30 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilenler soluğu sahilde aldı.

Mersin'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince turistik Kızkalesi'nde sahiller dolup taştı. Bazı kişiler havanın tadını güneşlenerek çıkarırken, bazıları ise denize atlamayı tercih etti.

Kentte kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

termometreler-30-dereceyi-gosterdi-herkes-sahile-kostu-3.jpg

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın ettiOkullara ara verildi: Herkes oraya akın etti

7’DEN 70’E HERKES HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Bunu fırsat bilip denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne akın etti. 7’den 70’e geniş bir kitlenin tercih ettiği Kızkalesi’nde tatilciler denize girerek yüzme keyfini sürerken, bazı ziyaretçiler güneşlenmeyi, hatıra fotoğrafı çekmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı ve balık tutmayı tercih etti.

termometreler-30-dereceyi-gosterdi-herkes-sahile-kostu-4.jpg

Çocuklar ise deniz kıyısında kumla oynayarak günün tadını çıkardı. Yaz mevsimi bitmesine rağmen yaşanan bu hareketlilik, bölge turizmcilerini memnun etti.

Kaynak:DHA

Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Türkiye
Kocaeli Valisi ve Belediye Başkanı taziye alanından kovuldu: Hesap vermeniz lazım!
Kocaeli Valisi ve Belediye Başkanı taziye alanından kovuldu: Hesap vermeniz lazım!
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...