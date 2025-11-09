Termometreler 30 dereceyi gösterdi: Herkes sahile koştu

Mersin'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince turistik Kızkalesi'nde sahiller dolup taştı. Bazı kişiler havanın tadını güneşlenerek çıkarırken, bazıları ise denize atlamayı tercih etti.

Kentte kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti

7’DEN 70’E HERKES HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Bunu fırsat bilip denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne akın etti. 7’den 70’e geniş bir kitlenin tercih ettiği Kızkalesi’nde tatilciler denize girerek yüzme keyfini sürerken, bazı ziyaretçiler güneşlenmeyi, hatıra fotoğrafı çekmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı ve balık tutmayı tercih etti.

Çocuklar ise deniz kıyısında kumla oynayarak günün tadını çıkardı. Yaz mevsimi bitmesine rağmen yaşanan bu hareketlilik, bölge turizmcilerini memnun etti.