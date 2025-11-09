Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti

Yedigöller, okullara verilen ara tatil ve hafta sonunun etkisiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin tonlarıyla bezeli Yedigöller'e gelen misafirler, parka adını veren Büyükgöl, Deringöl, Seringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'ün çevresinde yürüyüş yaptı.

Rengarenk yapraklarla kaplı ağaçların görüntüsünü yansıtan göllerin yüzeyinde oluşan manzaralar da fotoğrafçıların ilgisini çekti.

"Dilek Çeşmesi"ne de yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, çeşmeye bozuk para atıp dilek tuttu.

Milli parkın simgelerinden Nazlıgöl Şelalesi de ağaçlardan dökülen farklı renklerdeki yapraklarla etkileyici bir manzara oluşturuyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Çadır ve karavan kamp alanları tamamen dolarken, girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ailesiyle tatil için gelen üniversite öğrencisi Ceylin Gül, Yedigöller'e ilk defa geldiğini, çok güzel ve keyifli olduğunu söyledi. Doğa ile iç içe hissettirdiğini, binbir renkte yaprağın olduğunu, doğa tutkunlarının Yedigöller'i görmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara'dan gelen Merve Orun, göller ve doğanın iç içe olduğu atmosferi çok beğendiğini dile getirdi. Yedigöller'in kasım ayında çok güzel olduğunu, üniversitedeki arkadaş topluluğuyla geldiğini ve tekrar gelmeyi düşündüklerini kaydetti.