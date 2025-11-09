Adıyaman'da başladı: Şefler akın etti

“Adıyaman Mutfak Lezzetleri Festivali” başladı. Adıyaman Kent Meydanı Kalıcı Ticaret Alanı’nda düzenlenen festivalin açılış programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin kültürel ve gastronomik potansiyeliyle de öne çıkacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman sadece depremin izlerini silmek için büyük bir inşa sürecinde olan bir şehir değil; aynı zamanda kültürel değerleri, festivalleri ve lezzetleriyle sesini hem Türkiye’ye hem de dünyaya duyurmaya çalışan Anadolu’nun güzel bir kentidir. Bu topraklar bereketli topraklardır. Tarımın en güzel örneklerine sahip olan kentimizin gastronomisi de son derece gelişmiştir. Ancak özeleştiri yapmak gerekirse, bugüne kadar tanıtım konusunda eksik kaldık. Bugün bu eksikliği gidermek için önemli bir adım attık. Valiliğimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve tüm kurumlarımızla birlikte Adıyaman’ı turizm ve gastronomi alanında hak ettiği yere taşımak için kararlılıkla çalışacağız. Dünyada yükselen bir trend var: gastronomi. Artık insanlar farklı lezzetlerin peşinde kilometrelerce yol gidiyor. Biz de Adıyaman’ı bu yolculukta bir lezzet durağı haline getireceğiz."