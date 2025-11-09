Tepkiler sonuç verdi: 10 Kasım için okula asılan Erdoğan posteri kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okullara Atatürk posteri ve Türk bayrağının yanı sıra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin de asılması yönünde talimat gönderdiği iddiaları sürerken, benzer bir olay bu kez İstanbul Ümraniye’de yaşandı.

29 EKİM GİBİ 10 KASIM'DA DA ERDOĞAN POSTERİ ASILDI

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Ümraniye’deki bir okula, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yanında Erdoğan’ın da fotoğrafı asıldı. Olay, öğrenci velileri ve yurttaşların tepkisini çekti.

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü: Erdoğan'ın posteri 10 Kasım'da da asıldı

CHP'LİLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu uygulamaya yurttaşların yanı sıra CHP'li vekiller de tepki gösterdi. CHP'li Bulut Can Okuducu, "Tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir büyük devlet adamının ölüm yıldönümünde takınılan bu tavır kabul edilemez. Bunun hiçbir açıklaması olamaz ve hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hiçbir siyasi figürün Atatürk ile yan yana getirilemeyeceğini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Erdoğan posteri 10 Kasım'da da okula asıldı! CHP'den tepki

TEPKİLER SONUÇ VERDİ: ERDOĞAN POSTERİ KALDIRILDI

Ümraniye'deki okula asılan ve yurttaşların tepkisine neden olan olayda tepkiler sonuç verdi. Söz konusu uygulamadan geri adım atıldığını Bulut Can Okuducu duyurdu. Okuducu, "Yapılan yanlıştan dönülmüş Erdoğan posteri 10 Kasım öncesinde okuldan indirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Okuducu'nun açıklaması şu şekilde: