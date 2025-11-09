Tepkiler sonuç verdi: 10 Kasım için okula asılan Erdoğan posteri kaldırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin tıpkı 29 Ekim'de olduğu gibi 10 Kasım öncesinde bir okula Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile beraber asılması tepkileri de beraberinde getirmişti. Tepki çeken uygulamadan geri adım atıldı. Ümraniye'deki okula asılan Erdoğan posteri kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okullara Atatürk posteri ve Türk bayrağının yanı sıra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin de asılması yönünde talimat gönderdiği iddiaları sürerken, benzer bir olay bu kez İstanbul Ümraniye’de yaşandı.

29 EKİM GİBİ 10 KASIM'DA DA ERDOĞAN POSTERİ ASILDI

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Ümraniye’deki bir okula, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yanında Erdoğan’ın da fotoğrafı asıldı. Olay, öğrenci velileri ve yurttaşların tepkisini çekti.

CHP'LİLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu uygulamaya yurttaşların yanı sıra CHP'li vekiller de tepki gösterdi. CHP'li Bulut Can Okuducu, "Tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir büyük devlet adamının ölüm yıldönümünde takınılan bu tavır kabul edilemez. Bunun hiçbir açıklaması olamaz ve hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hiçbir siyasi figürün Atatürk ile yan yana getirilemeyeceğini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

TEPKİLER SONUÇ VERDİ: ERDOĞAN POSTERİ KALDIRILDI

Ümraniye'deki okula asılan ve yurttaşların tepkisine neden olan olayda tepkiler sonuç verdi. Söz konusu uygulamadan geri adım atıldığını Bulut Can Okuducu duyurdu. Okuducu, "Yapılan yanlıştan dönülmüş Erdoğan posteri 10 Kasım öncesinde okuldan indirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Okuducu'nun açıklaması şu şekilde:

Ümraniye'de 10 Kasım için Şehit Erol İnce İmam Hatip Lisesi'ne Atatürk ve Türk Bayrağı'nın yanında Erdoğan posteri asılmıştı.

Tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yapılan saygısızlığa karşı tavrımızı gösterdik.

Yapılan yanlıştan dönülmüş Erdoğan posteri 10 Kasım öncesinde okuldan indirilmiştir.

Anısına ve emanetine sahip çıkıyoruz!

En büyük saygıyla, sevgiyle ve minnetle...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

