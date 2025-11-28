TEM'de akan trafikte çocuğuyla yol kesti

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan kadın sürücü, aniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü Harun S., önüne kıran motosikleti uyarmak amacıyla korna çaldı. Korna sesine tepki gösteren kadın sürücü, hızla akan trafiğe rağmen motosikleti Harun S.'nin aracının önüne sürerek otoyolun ortasında durdurdu.

"TEM'İN ORTASINDASIN ÇOCUĞU KENARA AL"

Arkasında yolculuk eden ve başında kask bulunmayan çocukla birlikte motosikletten inen kadın, araç sürücüsünün yanına gelerek, "Görmüyor musun, dikkat et" diyerek çıkıştı. Harun S. ise kadının ve çocuğun hayatını tehlikeye atan bu hamlesine karşı soğukkanlılığını koruyarak uyarılarda bulundu. Araç sürücüsü, "Ablacığım TEM’in ortasında durdun, çocuğu kenara al arabalar geliyor. TEM’in ortasındasın şu an. Ablacığım şeridimde gidiyorum şu an" sözleriyle kadını uyardı.

İHMALLER ZİNCİRİ: BİR MOTOSİKLET DAHA DURDU

Tartışma sırasında yaşanan ihmaller zinciri bununla da sınırlı kalmadı. Kadın sürücü, kaskı olmayan çocuğuyla tekrar motosiklete bindiği sırada, otoyolda seyreden başka bir motosiklet sürücüsü de olaya dahil olmak için durdu.

Duran ikinci motosikletin üzerinde 3 kişinin bulunduğu, sürücü dışındaki 1'i çocuk 2 kişinin de kasksız olduğu görüldü. Trafikteki diğer araçlar için büyük tehlike oluşturan bu anlar, Harun S.'nin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Tartışmanın ardından araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.