TEM'de akan trafikte çocuğuyla yol kesti

Yayınlanma:
Akan trafikte motosikletiyle ilerleyen kadın sürücü, arkasındaki kasksız çocukla birlikte şerit değiştirme tartışmasına girdiği otomobilin önünü TEM Otoyolu’nun ortasında kesti. Araçlara aldırış etmeden motosikletten inip sürücüyle tartıştı. Olay, trafik güvenliğini tehlikeye atan anlarıyla araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan kadın sürücü, aniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü Harun S., önüne kıran motosikleti uyarmak amacıyla korna çaldı. Korna sesine tepki gösteren kadın sürücü, hızla akan trafiğe rağmen motosikleti Harun S.'nin aracının önüne sürerek otoyolun ortasında durdurdu.

istanbul-kagithane-tem-otoyolunda-ara-1036856-307724.jpg

"TEM'İN ORTASINDASIN ÇOCUĞU KENARA AL"

Arkasında yolculuk eden ve başında kask bulunmayan çocukla birlikte motosikletten inen kadın, araç sürücüsünün yanına gelerek, "Görmüyor musun, dikkat et" diyerek çıkıştı. Harun S. ise kadının ve çocuğun hayatını tehlikeye atan bu hamlesine karşı soğukkanlılığını koruyarak uyarılarda bulundu. Araç sürücüsü, "Ablacığım TEM’in ortasında durdun, çocuğu kenara al arabalar geliyor. TEM’in ortasındasın şu an. Ablacığım şeridimde gidiyorum şu an" sözleriyle kadını uyardı.

TEM'de sabah kazası! Trafik kilitlendi: 2 yaralıTEM'de sabah kazası! Trafik kilitlendi: 2 yaralı

istanbul-kagithane-tem-otoyolunda-ara-1036858-307724.jpg

İHMALLER ZİNCİRİ: BİR MOTOSİKLET DAHA DURDU

Tartışma sırasında yaşanan ihmaller zinciri bununla da sınırlı kalmadı. Kadın sürücü, kaskı olmayan çocuğuyla tekrar motosiklete bindiği sırada, otoyolda seyreden başka bir motosiklet sürücüsü de olaya dahil olmak için durdu.

istanbul-kagithane-tem-otoyolunda-ara-1036861-307724.jpg

Duran ikinci motosikletin üzerinde 3 kişinin bulunduğu, sürücü dışındaki 1'i çocuk 2 kişinin de kasksız olduğu görüldü. Trafikteki diğer araçlar için büyük tehlike oluşturan bu anlar, Harun S.'nin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Tartışmanın ardından araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Şanlıurfa'da 1 ton bozulmuş et ele geçirildi: İnsanların hayatlarına kast edeceklerdi
Şanlıurfa'da 1 ton bozulmuş et ele geçirildi: İnsanların hayatlarına kast edeceklerdi
Papa'nın ziyareti dünya manşetlerinde
Papa'nın ziyareti dünya manşetlerinde
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor