TEM'de sabah kazası! Trafik kilitlendi: 2 yaralı

Yayınlanma:
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde bir otomobilin meyve yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu iki araç hasar gördü, iki sürücü hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 EVC 454 plakalı otomobil, Ömer Yeşilfidan'ın kullandığı 34 BY 2696 plakalı meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yattı, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Ara tatil bitti, ders zili çaldı: İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 80'i gördüAra tatil bitti, ders zili çaldı: İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 80'i gördü

İKİ SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada her iki araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları hastaneye kaldırdı.

Şehir magandası trafikte terör estirdi! Çocuğun haykırışlarına rağmen aracı defalarca yumrukladıŞehir magandası trafikte terör estirdi! Çocuğun haykırışlarına rağmen aracı defalarca yumrukladı

TRAFİKTE GEÇİCİ YOĞUNLUK YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

