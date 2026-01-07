Tehdit edip 200 bin TL'sini aldılar, yetmedi bir de dövdüler

Tehdit edip 200 bin TL'sini aldılar, yetmedi bir de dövdüler
Yayınlanma:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tehdit ettikleri kişiden 200 bin lira alıp, darbeden 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K. ile R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin bir kişiden tehdit yoluyla 200 bin lira aldığını belirledi.

tehdit-3.jpg

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilerin daha sonra mağdurdan 50 bin lira daha istediklerini, vermeyince yolunu keserek aracına el koyduklarını ve tabancayla darbettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

tehdit-2.jpg

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

'Nitelikli yağma, 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak:DHA

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Türkiye
TBMM'nin yeni oturum düzeni belli oldu
TBMM'nin yeni oturum düzeni belli oldu
AKP'nin yönettiği kentte 36 saattir su yok! Yurttaş isyan etti: Belediyeden hiçbir hareket yok!
AKP'nin yönettiği kentte 36 saattir su yok! Yurttaş isyan etti: Belediyeden hiçbir hareket yok!
Birleşik Metal İş'ten MESS'e karşı eylem kararı: Yüzlerce işçi iş bırakacak
Birleşik Metal İş'ten MESS'e karşı eylem kararı: Yüzlerce işçi iş bırakacak