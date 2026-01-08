81 yaşındaki adam ahırda defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki Akif Öztürk, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Öztürk'ün eşi Birgül Öztürk, Kumrulu Mahallesi'nde bulunan evlerinin yanındaki ahıra girince eşi Öztürk'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Dışarı çıkan Birgül Öztürk'ün yardım çığlığını duyan mahalleli olay yerine koştu. Öztürk'ü hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Öztürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir haftadır haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.