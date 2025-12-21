Bir haftadır haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bir haftadır haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki Hilmi Altındağ, evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede bedeninde deformasyon tespit edilen Altındağ'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hilmi Altındağ'dan uzun süredir haber alınamaması üzerine Altındağ'ın komşuları, kendisinden bir haftadır haber alamadıklarını polise bildirdi.

BİR HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hilmi Altındağ'ı hareketsiz bir halde buldu. İlk müdahaleyi yapan sağlık personeli, yapılan kontrollerde Altındağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BEDENİNDE DEFORMASYON TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Hilmi Altındağ'ın bedeninde deformasyon olduğu öğrenildi. Bu durumun nedeni ve ölüm sebebinin tam olarak anlaşılabilmesi için Altındağ'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna nakledildi.

Kayıp olarak aranan 2 kişi mezarlıkta boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!Kayıp olarak aranan 2 kişi mezarlıkta boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!

Adana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulunduAdana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, 72 yaşındaki Hilmi Altındağ'ın ölüm nedenini ve olayın tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gerekli tüm incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Türkiye
İmralı Heyetinin görüşme trafiğinde yeni adres!
İmralı Heyetinin görüşme trafiğinde yeni adres!
Meclis'te arbede! Oturuma ara verildi
Meclis'te arbede! Oturuma ara verildi