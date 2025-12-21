Bir haftadır haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hilmi Altındağ'dan uzun süredir haber alınamaması üzerine Altındağ'ın komşuları, kendisinden bir haftadır haber alamadıklarını polise bildirdi.

BİR HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hilmi Altındağ'ı hareketsiz bir halde buldu. İlk müdahaleyi yapan sağlık personeli, yapılan kontrollerde Altındağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BEDENİNDE DEFORMASYON TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Hilmi Altındağ'ın bedeninde deformasyon olduğu öğrenildi. Bu durumun nedeni ve ölüm sebebinin tam olarak anlaşılabilmesi için Altındağ'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna nakledildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, 72 yaşındaki Hilmi Altındağ'ın ölüm nedenini ve olayın tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gerekli tüm incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.