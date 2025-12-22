Park halindeki araca böyle çarptı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Mardin'de bir otomobilin park halindeki araca çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobil park halinde buluna hafifi ticari araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi.

3 kişinin içinde bulunduğu bir otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 47 LB 636 plakalı hafif ticari araca çarptı.

otomobilin-park-halindeki-hafif-ticari-a-1073897-318632.jpg

ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yapılan kontrollerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

otomobilin-park-halindeki-hafif-ticari-a-1073885-318632.jpg

O ANLAR KAMARALARA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarptığı ve ardından otomobilden 3 kişinin çıktığı görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

