Park halindeki araca böyle çarptı: O anlar kamerada

Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobil park halinde buluna hafifi ticari araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi.

3 kişinin içinde bulunduğu bir otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 47 LB 636 plakalı hafif ticari araca çarptı.

ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yapılan kontrollerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

O ANLAR KAMARALARA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarptığı ve ardından otomobilden 3 kişinin çıktığı görülüyor.