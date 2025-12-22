Park halindeki araca böyle çarptı: O anlar kamerada
Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobil park halinde buluna hafifi ticari araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi.
3 kişinin içinde bulunduğu bir otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 47 LB 636 plakalı hafif ticari araca çarptı.
ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI
Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 kişi yapılan kontrollerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
O ANLAR KAMARALARA YANSIDI
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarptığı ve ardından otomobilden 3 kişinin çıktığı görülüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)