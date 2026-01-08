Zehir tacirlerine operasyonda 9 şüpheliye gözaltı: 5'i tutuklandı 4'ü serbest

Yayınlanma:
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 4'ü serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yürütüldü.

İstanbul'da zombi uyuşturucu alarmı! Görüntüler dehşete düşürdüİstanbul'da zombi uyuşturucu alarmı! Görüntüler dehşete düşürdü

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda 151 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 4'Ü SERBEST

"Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan O.C, Y.K, Y.S, M.Ü. ve M.A.B. tutuklandı.

Şüphelilerden 4'ü ise haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

