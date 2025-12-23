Tehdit edilen hemşire şikayetinden LÖSEV bağışıyla vazgeçti

Nizip Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan hemşire Z.N.B, hastaneye başvuran A.K. isimli şahsın kendisini tehdit etmesi üzerine yasal yollara başvurarak suç duyurusunda bulundu. Hemşire, karşı tarafla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

Gaziantep'te Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu suçun "uzlaşma" kapsamında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine dosya, taraflar arasında orta yolu bulmak amacıyla Uzlaştırma Bürosu’na yönlendirildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı, hemşire Z.N.B ve şüpheli A.K. ile görüşmeler gerçekleştirerek çözüm yollarını sundu.

TEHDİDİN BEDELİ LÖSEV’E BAĞIŞ OLDU

Yapılan görüşmeler neticesinde hemşire Z.N.B, şüphelinin cezalandırılması yerine toplumsal bir fayda sağlanmasını talep etti. Z.N.B, şüpheli A.K.’nin Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) 5 bin lira bağış yapması durumunda şikayetinden vazgeçeceğini bildirdi. Şüphelinin bu şartı kabul etmesi ve belirlenen tutarı vakfa yatırmasıyla birlikte taraflar el sıkışarak uzlaştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

