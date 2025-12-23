Tehdit edilen hemşire şikayetinden LÖSEV bağışıyla vazgeçti

Gaziantep'te Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu suçun "uzlaşma" kapsamında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine dosya, taraflar arasında orta yolu bulmak amacıyla Uzlaştırma Bürosu’na yönlendirildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı, hemşire Z.N.B ve şüpheli A.K. ile görüşmeler gerçekleştirerek çözüm yollarını sundu.

TEHDİDİN BEDELİ LÖSEV’E BAĞIŞ OLDU

Yapılan görüşmeler neticesinde hemşire Z.N.B, şüphelinin cezalandırılması yerine toplumsal bir fayda sağlanmasını talep etti. Z.N.B, şüpheli A.K.’nin Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) 5 bin lira bağış yapması durumunda şikayetinden vazgeçeceğini bildirdi. Şüphelinin bu şartı kabul etmesi ve belirlenen tutarı vakfa yatırmasıyla birlikte taraflar el sıkışarak uzlaştı.