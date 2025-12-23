AKP'li başkan eş dost dememiş işe almış! 72 kişiye belediyede kadro!

CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada, AKP’li Tuzluca Belediyesi’ne yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu. Ada, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan’ın akrabaları ve yakın çevresinden 72 kişiyi, liyakatsiz bir şekilde belediyede işe aldığını öne sürdü.

CHP Tuzluca İlçe Başkanı Temel Sardoğan ile birlikte basın açıklaması yapan Ada, söz konusu alımların kamu vicdanını yaraladığını savunarak yetkilileri göreve çağırdı.

"KAMU GÖREVLERİ AKRABALARA..."

Tuzluca Belediyesi’ne işçi alımındaki liyakatsizliğe tepki gösteren Ada, "AKP’li Tuzluca Belediyesi, 72 kişilik kadroyu hukukun, eşitlik ilkesinin ve kamu vicdanının üzerine basarak kendi aile çevresine, siyasi yakınlarına ve komisyon üyelerinin akrabalarına dağıtmıştır. Bu tablo basit bir yanlış uygulama değil, baştan aşağı örgütlü bir kayırmacılık düzenidir. Bu yapılan, milletin hakkına el koymaktır, kamu görevini akrabalara zimmetlemektir" dedi.

"BELEDİYE AİLE İŞLETMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

"Bir ilçe belediyesi, kamu kurumu kimliğini kaybederek adeta aile işletmesine dönüştürülmüştür" diyen Ada, "Belediye Yazı İşleri Müdürü Ahmet Gümüştekin’in kendi kardeşini ve çok sayıda amca çocuğunu, Mali Hizmetler Müdürü Mirze Urkun’un öz ablasının oğlunu ve komisyon üyelerinin kendi soyadlarını taşıyan kişileri sınavsız şekilde belediye kadrosuna yerleştirmesi, yalnızca etik çürüme değildir, Türk Ceza Kanunu’na göre açık bir suçtur. Bu yapılanlar görevin kötüye kullanılmasıdır, kamu görevine girme hakkının engellenmesidir ve Anayasa’nın eşitlik ilkesinin bilinçli ve sistemli şekilde ihlal edilmesidir. Belediye makamları bir zümrenin çıkarlarına tahsis edilmiş ve kamusal hak gasbedilmiştir" açıklamasında bulundu.

Ada'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: