Tecavüz davasında rapor beklenmeden karar çıktı: İlk duruşmada tahliye ikinci duruşmada beraat

Tecavüz davasında rapor beklenmeden karar çıktı: İlk duruşmada tahliye ikinci duruşmada beraat
Yayınlanma:
Mahkeme, ODTÜ Yelken Kulübü tarafından düzenlenen tekne turunda tecavüze uğradığını öne süren kadının; tanık beyanlarını, sanığın telefonundaki “Oral seks ile DNA bulaşır mı?” aramasını ve Adli Tıp Raporu’ndaki iddialarını destekleyen bulguları kanıt göstermesini yeterli bulmadı. Sanık ilk duruşmada tahliye edildi, DNA raporu henüz dosyaya girmemişken görülen ikinci duruşmada ise beraat etti.

D.K. isimli genç kadın, 8 Eylül 2024 tarihinde ODTÜ Yelken Kulübü tarafından düzenlenen tekne turuna katıldı. Turun üçüncü günü alkol aldıktan sonra denize giren D.K.’nin verdiği ifadeye göre, tekneye döndükten sonra Y.E.Ö.’nün tecavüzüne uğradı.

D.K., alkollü olması, teknenin sallanması ve gücünün yetmemesi nedeniyle şahsa karşı koyamadığını ifade ederken olayın ardından D.K. ise oral yolla ilişkiye girdiklerini anlattı.

Ünlü üniversitelerin etkinliğindeki istismar iddiasına beraat: Üstü örtülüyor sadece adalet istiyorumÜnlü üniversitelerin etkinliğindeki istismar iddiasına beraat: Üstü örtülüyor sadece adalet istiyorum

GİTTİĞİ HASTANEDE SADECE AĞRI KESİCİ VERİLDİ!

t24'ten Ceren Bala Teke'nin haberine göre, Daha sonra hastaneye giden D.K., kendisine sadece ağrı kesici iğne yapıldığını ve antibiyotik yazıldığını aktardı. D.K., tekrar hastaneye gittiğinde başka bir doktorun kendisini muayene ettiğini ve “Güvenebilirsin, anlat” dediğini ifade etti. D.K.’nin tecavüze uğradığını söylemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Üzerinin kapatılacağı iddia edilmişti: Meclis'teki taciz skandalı hakkında TBMM'den açıklamaÜzerinin kapatılacağı iddia edilmişti: Meclis'teki taciz skandalı hakkında TBMM'den açıklama

İLK DURUŞMADA TAHLİYE, İKİNCİ DURUŞMADA BERAAT!

Olayın yargıya taşınması üzerine Y.E.Ö. isimli şahıs tutuklandı. Adli tıp raporunda da D.K.’nin ifadelerini doğrulayan bulgular olmasına rağmen Y.E.Ö. ilk duruşmada tahliye edildi. DNA raporu dosyaya henüz girmemişken görülen ikinci duruşmada ise Y.E.Ö., beraat etti. Kararın İstinaf Mahkemesi tarafından onanması üzerine dosya Yargıtay’a gitti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Türkiye
Parfüm atölyesindeki faciada 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li belediyenin kapısına dayandılar!
Parfüm atölyesindeki faciada 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li belediyenin kapısına dayandılar!
Uyuşturucu soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi