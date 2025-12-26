Tecavüz davasında rapor beklenmeden karar çıktı: İlk duruşmada tahliye ikinci duruşmada beraat

D.K. isimli genç kadın, 8 Eylül 2024 tarihinde ODTÜ Yelken Kulübü tarafından düzenlenen tekne turuna katıldı. Turun üçüncü günü alkol aldıktan sonra denize giren D.K.’nin verdiği ifadeye göre, tekneye döndükten sonra Y.E.Ö.’nün tecavüzüne uğradı.

D.K., alkollü olması, teknenin sallanması ve gücünün yetmemesi nedeniyle şahsa karşı koyamadığını ifade ederken olayın ardından D.K. ise oral yolla ilişkiye girdiklerini anlattı.

GİTTİĞİ HASTANEDE SADECE AĞRI KESİCİ VERİLDİ!

t24'ten Ceren Bala Teke'nin haberine göre, Daha sonra hastaneye giden D.K., kendisine sadece ağrı kesici iğne yapıldığını ve antibiyotik yazıldığını aktardı. D.K., tekrar hastaneye gittiğinde başka bir doktorun kendisini muayene ettiğini ve “Güvenebilirsin, anlat” dediğini ifade etti. D.K.’nin tecavüze uğradığını söylemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE, İKİNCİ DURUŞMADA BERAAT!

Olayın yargıya taşınması üzerine Y.E.Ö. isimli şahıs tutuklandı. Adli tıp raporunda da D.K.’nin ifadelerini doğrulayan bulgular olmasına rağmen Y.E.Ö. ilk duruşmada tahliye edildi. DNA raporu dosyaya henüz girmemişken görülen ikinci duruşmada ise Y.E.Ö., beraat etti. Kararın İstinaf Mahkemesi tarafından onanması üzerine dosya Yargıtay’a gitti