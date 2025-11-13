TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın toplanamaması nedeniyle çalışmalarına başlayamadı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 18 Kasım Salı gününe erteledi.

TBMM Genel Kurulu'nun 17'nci birleşimini açmak üzere Başkanlık Divanı'ndaki yerini alan TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, oturumu başlatmak için yeterli sayıda divan üyesinin bulunmadığını tespit etti. Bingöl, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle çalışmalara başlanamayacağını belirtti. Bunun üzerine Bingöl, "Alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 18 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum" ifadelerini kullanarak Genel Kurul'u kapattı.

Ekonomi paketi TBMM'de görüşülecek: Araç satışlarına harç geliyorEkonomi paketi TBMM'de görüşülecek: Araç satışlarına harç geliyor

TBMM Genel Kurulu, bir önceki günkü birleşimini de planlanandan erken tamamlamıştı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmekte olan C-130 tipi bir askeri uçağın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu haberinin ardından, AK Parti'nin önerisi üzerine Genel Kurul çalışmalarına devam etmemişti. Dünkü birleşim, iki RTÜK üyesi seçiminin tamamlanmasının ardından sonlandırılmıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

