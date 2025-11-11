Ekonomi paketi TBMM'de görüşülecek: Araç satışlarına harç geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kapsamlı bir yasa teklifini görüşecek. Teklifin içerisinde araç satışından emlak vergilerine, sigorta primlerinden turizm düzenlemelerine kadar birçok başlıkta önemli değişiklikler yer alıyor.

TBMM'nin gündemindeki geniş kapsamlı ekonomi paketi, özellikle araç alım satımı ve kira gelirleri gibi alanlarda yeni sorumluluklar getiriyor.

ARAÇ ALIM SATIMINA HARÇ GELİYOR

Yeni düzenleme teklifine göre:

Tescilli araçların satış ve devir işlemlerinde mevcut olan harç istisnası kaldırılacak.

Satış bedeli üzerinden, bin TL’den az olmamak kaydıyla noter harcı tahsil edilecek.

Hem sıfır hem de ikinci el araç alımlarında binde 2 oranında harç uygulanması öngörülüyor.

KİRA GELİRLERİNDE VERGİ İSTİSNASI DARALTILIYOR

Mesken kira gelirlerinde uygulanan vergi istisnası; emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç olmak üzere kaldırılıyor.

Bu kapsam dışındaki tüm mülk sahipleri, elde ettikleri kira geliri tutarı ne olursa olsun vergi ödemekle yükümlü hale gelecek.

Emlak satışlarında yanlış beyanda bulunanlara yönelik cezai yaptırımların da artırılması planlanıyor.

SİGORTA PRİMLERİNDE ARTIŞ VE BES DÜZENLEMESİ

Doğum borçlanması hariç, borçlanma prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltiliyor.

İhya prim oranı da yüzde 45’e çıkarılıyor.

Prime esas kazanç üst sınırı, mevcut asgari ücretin 7,5 katı iken 9 katına yükseltiliyor.

Cumhurbaşkanı’na, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) devlet katkısını yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarma veya sıfıra kadar indirme yetkisi veriliyor.

TURİZM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

Milli park alanlarında çevreye zarar veren kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

İzin verilen alanlarda otel ve çeşitli konaklama tesislerinin yapılmasına da olanak tanınacak.

MECLİS GÜNDEMİNDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

TBMM'de bu hafta ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) iki yeni üye seçimi yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise bakanlıkların bütçe görüşmeleri devam edecek.

Teklif edilen bu düzenlemelerin, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde vergi yükümlülüklerini artırması beklenirken, sosyal güvenlik ve çevre politikalarında da yeni bir çerçeve çiziliyor. Meclis’teki görüşmelerin ardından teklifin yasalaşması bekleniyor.