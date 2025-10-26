TBMM'de bütçe maratonu ve kritik sunumlar haftası

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin genel sunum yapmasının ardından, bu hafta kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri üzerindeki detaylı görüşmelere geçiliyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü toplanarak kanun tekliflerinin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeleri gerçekleştirecek. Komisyon, 31 Ekim Cuma günü ise çalışmalarına devam ederek sırasıyla TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçeleri ile kesin hesaplarını ele alacak.

KRİTİK KOMİSYONDA BAKANLAR FİDAN VE TUNÇ SUNUM YAPACAK

Haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yapacağı 16'ncı toplantı olacak. Kurulduğu günden bu yana sivil toplum kuruluşları, eski Meclis başkanları ve iş dünyası temsilcilerini dinleyen komisyon, bu kez hükümetin iki önemli bakanını ağırlayacak.

30 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saat 13.00’te ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyona sunum yapacak. Bakan Fidan'ın bölgesel gelişmeler ve komisyonun ilgi alanındaki süreçle ilgili gelinen aşama hakkında, Bakan Tunç'un ise mevcut mevzuat ve çıkarılması planlanan yasal düzenlemelerle ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor.

Diğer Komisyonlar da Çalışacak

Meclis'teki komisyon faaliyetleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda yarın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından birer sunum yapılacak.

Genel Kurul Tatilde

Öte yandan, komisyonlardaki bu yoğunluğun aksine, bütçe görüşmelerinin başlayacak olması ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla TBMM Genel Kurulu bu hafta toplanmayacak.